Рысь Веснушка приехала в зоопарк Екатеринбурга из Перми

В зоопарк Екатеринбурга доставили рысь Веснушку, сообщили в Екатеринбургском зоопарке. Ее подарил Пермский зоопарк в честь 95-летия зоопарка свердловской столицы.

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Веснушка родилась 20 мая 2025 года. Она прошла карантин и сейчас живет в вольере с гамаками, игрушками и канатами. Животное в зоопарке питается курицей, говядиной и живым кормом. «Веснушка — очень игривая и активная рысь, которая напоминает обычную кошку, когда резвится. Она покладистая, стрессоустойчивая и непугливая. Киперы говорят, что она "спокойна как удав"»,— рассказали в зоопарке.

В природе рыси проживают в тайге, в том числе далеко на севере — это единственная дикая кошка на Урале. Это крупные хищники с гибким телом и короткими широкими лапами, которые покрыты густым мехом: они позволяют животному передвигаться по глубокому снегу, не проваливаясь. По бокам головы у рысей есть баки, а на концах ушей — кисточки. Основу рациона рыси составляют зайцы, тетеревиные птицы, мелкие грызуны и небольшие копытные. Также они охотятся на лис, енотовидных собак и других мелких зверей.

Веснушку можно увидеть в комплексе вольеров «Хищники северных широт».

Ирина Пичурина