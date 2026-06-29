В Тольятти осужденному участнику банды отказали в смягчении режима

Суд отклонил ходатайство осужденного, отбывающего наказание в ИК №29 в Тольятти, о переводе из колонии особого режима в колонию строгого режима. Основанием для этого стали многочисленные нарушения режима со стороны заключенного. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2018 году осужденный был приговорен к 14 годам лишения свободы по совокупности тяжких и особо тяжких преступлений. Он был признан виновным в участии в банде (ст. 209 УК РФ), похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2016 года мужчина состоял в банде, которая действовала на территории Самары. Он совершил шесть вооруженных разбойных нападений на граждан и похитил пять человек. Также преступник занимался вымогательством. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим в составе банды, превысила 730 тыс. рублей.

В 2026 году осужденный ходатайствовал о переводе в исправительную колонию строгого режима. Однако выяснилось, что за время заключения он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности, поэтому его просьба была отклонена.

Георгий Портнов