Глава Башкирии высказался о ситуации с топливом

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Открывая совещание регионального правительства, он заявил, что текущее положение связано как с макроэкономическими, так и субъективными факторами.

По словам господина Хабирова, за последние дни увеличилась поставка топлива на автозаправочные станции. Однако в связи с логистическими сложностями и неоднородностью рынка возникает нехватка топлива в отдельных районах.

«Все наши предприятия работают в достаточно интенсивном режиме. Но на АЗС мы не чувствуем, что вот это все (объемы) пришло. Есть вопросы и с логистикой. Вся структура АЗС очень пестрая: у нас есть более 200 АЗС "Башнефти", есть еще и частные АЗС. Есть районы, где нет АЗС "Башнефти" и все упирается в малые частные АЗС»,— заявил он, отметив, что в силу малого размера частных заправок и невозможности закупать топливо целые районы остаются без горючего.

Также Радий Хабиров призвал правительство Башкирии не перекладывать ответственность на людей, имея в виду практику заправки бензина в канистры, заявив, что она не имеет определяющего значения.

«Задача — организовать нормальную логистику»,— поручил руководитель региона.

Вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев доложил, что для регулирования ситуации с топливом создан специальный оперативный штаб.

Идэль Гумеров