В Бугуруслане из-за ЧС подтопленными остаются 8 домов и 97 придомовых участков

Из-за паводка на территории Бугуруслана по-прежнему подтопленными остаются 8 домов и 97 приусадебных участков. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Дьяченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

За последние сутки уровень воды в р. Большой Кинель снизился на 110 см. и остановился на отметке 346 см. При этом неблагоприятная отметка составляет 500 см, а отметка «опасное явление» — 530 см. В городе продолжает действовать режим ЧС, который объявили 22 июня.

За неделю специалисты откачали более 50 тыс. кубометров воды. На данный момент все скважины и водонасосные станции работают исправно, жители получают питьевую воду. Сотрудники Роспотребнадзора проверили ее в девяти точках и заявили, что она пригодна для использования.

Кроме этого, в городе продолжается восстановление моста на ул. Победной и участка дороги на ул. Мусы Джалиля, коммунальщики приводят в порядок пешеходные переходы и убирают мусор. Комиссии до сих пор приходят к местным жителям для оценки ущерба имуществу. По последним данным, число пострадавших домов увеличилось до 721 единицы.

Яна Вежлева