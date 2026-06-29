В Тольятти в ТЦ обнаружили опасный аттракцион

Прокуратура Автозаводского района выявила опасные дефекты на детском аттракционе «Батутная арена "Полетайка"» в торговом центре Тольятти. В местах крепления матов нашли выступы и неровности, которые грозили серьезными травмами несовершеннолетним посетителям. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что техническое состояние батутной арены не соответствовало нормативам: дефекты в местах соединения защитных элементов создавали реальную угрозу для здоровья детей. При этом владелец оборудования, индивидуальный предприниматель, продолжал допускать посетителей на неисправный аттракцион.

Прокуратура внесла бизнесмену представление с требованием немедленно привести конструкцию в безопасное состояние.

Акт прокурорского реагирования был рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. Все выступы и дефекты в креплениях матов устранены, аттракцион приведен в нормативное состояние.

Георгий Портнов