В Тольятти в ТЦ обнаружили опасный аттракцион
Прокуратура Автозаводского района выявила опасные дефекты на детском аттракционе «Батутная арена "Полетайка"» в торговом центре Тольятти. В местах крепления матов нашли выступы и неровности, которые грозили серьезными травмами несовершеннолетним посетителям. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что техническое состояние батутной арены не соответствовало нормативам: дефекты в местах соединения защитных элементов создавали реальную угрозу для здоровья детей. При этом владелец оборудования, индивидуальный предприниматель, продолжал допускать посетителей на неисправный аттракцион.
Прокуратура внесла бизнесмену представление с требованием немедленно привести конструкцию в безопасное состояние.
Акт прокурорского реагирования был рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. Все выступы и дефекты в креплениях матов устранены, аттракцион приведен в нормативное состояние.