Мэрия Уфы потратит до 50 млн рублей на ремонт участка Демского шоссе

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Уфы ищет подрядчика для замены асфальта на Демском шоссе. Конкурс состоится 15 июля, говорится на сайте госзакупок.

Подрядчику нужно восстановить изношенный слой асфальтобетонного покрытия на участке шоссе от моста через реку Дему до съезда в микрорайон Яркий. На ремонт бюджет Уфы выделит до 50,2 млн руб.

Обновление Демского шоссе не входило в перечень работ УСРДИС на 2026 год, озвученный начальником управления Константином Паппе на совещании мэрии 11 февраля.

Между тем 22 июня, отвечая на вопросы горожан, представитель УСРДИС заявил, что подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от Яркого до моста через Дему (в сторону города), тогда как вопрос о финансировании ремонта шоссе в обратном направлении находится в проработке.

Идэль Гумеров