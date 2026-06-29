Дожди привели к подтоплению участков в Глазовском районе Удмуртии

Ряд участков в Западном поселке Глазовского района подтопило из-за поднятия уровня воды в реке Сыге во время дождей. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава Глазова Сергей Коновалов.

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«Сейчас вода начала спадать, но если дожди вернутся, ситуация может вновь ухудшится Жителям домов в Западном поселке рекомендуем поднять с пола ценные вещи, приготовиться к возможной эвакуации»,— отметил господин Коновалов.

Сейчас идет проверка реки Сыги на предмет возможных заторов. Мост через водоем у дома №122 по улице Кирова снят. Глазовский штаб ГО и ЧС наблюдает за ситуацией с пятницы. В выходные и утром 23 числа был проведен обход домов, подготовлены места для эвакуации.

Карина Пырина