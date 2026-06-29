Мия Бойка станет хедлайнером Дня молодежи в Набережных Челнах

Певица Мия Бойка выступит хедлайнером празднования Дня молодежи в Набережных Челнах, сообщила начальник управления по делам молодежи исполкома города Лейсан Видинеева на деловом понедельнике.

Мероприятие пройдет 3 июля на майдане парка «Прибрежный» и будет посвящено 400-летию города и 50-летию выпуска первого грузовика КАМАЗ. Программа начнется в 17:30 с концерта городских коллективов и экстремального шоу. Вечером состоится дискотека от радио Energy.

В связи с проведением праздника с 16:00 до 23:30 в городе будет ограничено движение транспорта на проспекте Хасана Туфана в обоих направлениях — от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, а также по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Беляева.

Влас Северин