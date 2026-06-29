В Соль-Илецке на мусорном полигоне выявили многочисленные нарушения

На полигоне бытовых отходов в Соль-Илецке «происходит горение мусора, допускается складирование автомобильных шин, шифера, мебели и деревьев», сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На свалке также отсутствует оборудованный пункт приема и сортировки мусора, не разработаны и не согласованы утвержденные нормативы образования отходов.

Прокурор обратился в суд с требованием об устранении выявленных недостатков. Иск ведомства удовлетворен. На основании постановления природоохранного прокурора ответственное за содержание полигона лицо привлечено к административной ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду), ч.ч. 1, 7, 8 и 9 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), а также ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации).

Руфия Кутляева