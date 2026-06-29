Предпринимателя из Башкирии оштрафовали за незаконный детский труд

В Бакалинском районе индивидуального предпринимателя оштрафовали на 6 тыс. руб. за нарушение трудового законодательства (ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ) из-за допуска несовершеннолетней к работе в ночное время, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что с декабря 2025 по январь этого года коммерсант привлекала к работе в кафе в селе Бакалы ночью, в выходные и нерабочие праздничные дни 17-летнюю работницу. Также она не оформила надлежащим образом трудовые отношения, не заключила договор. В адрес предпринимателя внесли представление.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили, отмечается в сообщении.

Майя Иванова