Челябинский институт МИДиС, в который идут за возможностями, а не за корочкой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС) – это и институт, и колледж в Челябинске, где учатся будущие дизайнеры, лингвисты, маркетологи, аниматоры, разработчики и предприниматели. За этот учебный год вуз усилил позиции в России и на мировой арене, завел новых партнеров и открыл направления, которые нужны рынку.

Международные и творческие проекты

МИДиС провел IV Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Модный цех» и принял участие в Парижской неделе моды Челябинской области. Студенты показывали коллекции и развивали локальные бренды.

Делегация вуза выступила на International Animation & Game Business в Китае, заявив о себе в сфере анимации и геймдева на международном уровне.

Ключевые партнерства

Важное событие года – партнерство с группой компаний «Рики», создателем «Смешариков», «Фиксиков» и других популярных проектов. Появилось новое сотрудничество с «Альфа-Банком» и обучающие программы от сети кофеен «Дело не в кофе», которые готовят кадры для востребованных индустрий.

Проекты, наука и статус

МИДиС запустил проектную школу для лидов и проектных менеджеров, провел две крупные Всероссийские конференции: «Наука. Технологии. Инновации 2026» и «Интеграция бизнеса и образования: модели практико-ориентированного обучения».

МИДиС победил в номинации «Предпринимательское образование» на III Форуме негосударственного образования.

МИДиС вошел в Совет по искусственному интеллекту при Губернаторе Челябинской области. Ректор Максим Усынин стал членом Экспертного совета при Комитете Госдумы по науке и высшему образованию и Совета по частным университетам при Минобрнауки России.

Искусство и бизнес-среда

Вуз продолжает сотрудничать с художником и скульптором Михаилом Шемякиным. В МИДиС прошла его выставка «Воображаемый музей: одежда в искусстве». Прошли встречи с Генеральным консулом Китая Ло Шисюном и с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Новые направления для абитуриентов

За этот год в институте и колледже открылись два актуальных для рынка направления: «Цифровая анимация и моушн дизайн» и «Ивент менеджмент и продюсирование». Здесь готовят тех, кто будет создавать анимацию и моушн-графику для игр, кино и рекламы, а также продюсеров событий – от фестивалей и концертов до деловых форумов.

Международный институт дизайна и сервиса за этот год еще раз доказал, что это живая экосистема, а не просто учебное здание с парами. Здесь одновременно растут творческие индустрии, бизнес проекты и наука, а у студентов с первого курса есть шанс заходить в реальные коллаборации, собирать портфолио и выстраивать связь с региональными, российскими и международными партнерами.

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