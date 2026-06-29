Приставы Прикамья арестовали у должников девять автомобилей

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермском краю провели рейд по розыску должников возле одного из торговых центров Перми. В ходе мероприятия у неплательщиков были арестованы девять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Четыре машины были изъяты и эвакуированы на спецстоянку, владельцы смогут вернуть свое имущество только после полного погашения задолженности. Еще пять автомобилей оставлены должникам на ответственное хранение. Общая стоимость арестованных автомобилей составила 9 млн рублей. Всего за время рейда было проверено 30 транспортных средств.

Главное управление ФССП России по Пермскому краю напоминает, что АПК «Дорожный пристав» на основе технологии распознавания регистрационных знаков проверяет номера проезжающих автомашин в совокупности с данными об их владельцах по базе должников. Если обнаруживается, что собственник той или иной машины имеет задолженность, система информирует об этом звуковым сигналом и выводит данные должника на экран монитора. После чего судебные приставы прямо на месте взыскивают с водителя задолженность или накладывают арест на его имущество.