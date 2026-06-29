Пермская таможня взыскивает с «Мотовилихи» свыше 373 млн рублей

В Арбитражном суде Пермского края зарегистрировано заявление Пермской таможни к АО «Мотовилихинские заводы». Как следует из карточки дела, госорган требует с машиностроительного предприятия свыше 373 млн руб. платежей и санкций. Другие подробности иска к предприятию в картотеке пока не указаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Мотовилихинские заводы» (до декабря 2025 года — АО «Специальное конструкторское бюро») занимается производством артиллерии. В 2023 году имущественный комплекс обанкротившейся компании был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других структурах «Мотовилихи». Сейчас 100% ее акций принадлежат АО «Технодинамика».