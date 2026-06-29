Пуск реактора первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции намечен на осень

Составлено ИИ-Ассистентъ

Запуск АЭС «Аккую», строящейся «Росатомом» в Турции полностью на российские средства, изначально планировался на более ранние сроки. Так, президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявлял о планах запуска первого блока в 2024 году, а министр энергетики Турции Фатих Донмез в начале 2023 года сообщал о готовности запустить первый реактор до конца того же года. Тем не менее, уже в августе 2025 года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев указывал на возможное смещение сроков на три-четыре месяца, но с сохранением планов ввода станции в эксплуатацию в 2026 году.

Проблемы с поставками оборудования, в частности электротехнического оборудования от немецкой Siemens Energy, могли повлиять на график работ. «Росатом» заявлял о намерении подать в суд на Siemens из-за не поставленного предоплаченного оборудования, что повлекло дополнительные расходы и корректировку сроков монтажа, хотя позже заявил о прекращении сотрудничества с Siemens и поиске альтернативных поставщиков в дружественных странах. Несмотря на сложности, в декабре 2023 года первый энергоблок АЭС «Аккую» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Проект АЭС «Аккую» является крупнейшим энергетическим проектом Турции, его стоимость оценивается в 20 млрд долларов США. «Росатом» владеет 100% долей в проекте, при этом межправительственное соглашение предусматривает возможность продажи 49% доли сторонним инвесторам, переговоры о чем велись с турецкими и иностранными компаниями. Россия также рассматривает возможность использования выручки от продажи электроэнергии с АЭС «Аккую» для строительства второй АЭС в Турции, на площадке в Синопе.