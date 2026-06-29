Пуск реактора первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции намечен на осень
«Росатом» намерен в июле выйти на «горячую обкатку» — главный пункт пусконаладочных работ перед пуском энергоблока № 1 АЭС «Аккую» в Турции, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, пуск реактора первого энергоблока АЭС намечен на осень.
Господин Лихачев рассказал «РИА Новости», что график предпусковых работ на первом энергоблоке утвержден, но будет зависеть от «конкретных обстоятельств». «Наша главная задача — в июле перейти к "горячей обкатке"»,— отметил глава «Росатома».
АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока. Мощность каждого из них составляет 1200 МВт, общая проектная мощность — 4800 МВт. Строительство АЭС осуществляет АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания «Росатома». Станция должна обеспечить электроэнергией более 10 регионов Турции и более 12 млн потребителей.
Запуск АЭС «Аккую», строящейся «Росатомом» в Турции полностью на российские средства, изначально планировался на более ранние сроки. Так, президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявлял о планах запуска первого блока в 2024 году, а министр энергетики Турции Фатих Донмез в начале 2023 года сообщал о готовности запустить первый реактор до конца того же года. Тем не менее, уже в августе 2025 года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев указывал на возможное смещение сроков на три-четыре месяца, но с сохранением планов ввода станции в эксплуатацию в 2026 году.
Проблемы с поставками оборудования, в частности электротехнического оборудования от немецкой Siemens Energy, могли повлиять на график работ. «Росатом» заявлял о намерении подать в суд на Siemens из-за не поставленного предоплаченного оборудования, что повлекло дополнительные расходы и корректировку сроков монтажа, хотя позже заявил о прекращении сотрудничества с Siemens и поиске альтернативных поставщиков в дружественных странах. Несмотря на сложности, в декабре 2023 года первый энергоблок АЭС «Аккую» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Проект АЭС «Аккую» является крупнейшим энергетическим проектом Турции, его стоимость оценивается в 20 млрд долларов США. «Росатом» владеет 100% долей в проекте, при этом межправительственное соглашение предусматривает возможность продажи 49% доли сторонним инвесторам, переговоры о чем велись с турецкими и иностранными компаниями. Россия также рассматривает возможность использования выручки от продажи электроэнергии с АЭС «Аккую» для строительства второй АЭС в Турции, на площадке в Синопе.