В Пластовском районе в ДТП погибли два человека

После столкновения автомобилей в Пластовском районе погибли водитель одного из них и пассажир второго. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, поздним вечером 28 июня 19-летний водитель Hyundai Accent двигался по дороге Южноуральск — Магнитогорск. Он выехал на встречную полосу, и в этот момент автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-2114 под управлением 23-летней девушки. От сильного удара иномарка загорелась. Водитель отечественного автомобиля погибла на месте. Юноша, сидевший за рулем Hyundai, получил ушибы и ссадины. Его 19-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

Виталина Ярховска