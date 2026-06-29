Совладелец крупного пермского производителя оборудования снизил долю в компании

Зарегистрированное в Екатеринбурге ООО «Параллакс» уменьшило долю в пермском ООО «Элкам» с 35% до 33,66%. Эта информация размещена в системе «СПАРК-Интерфакс». Соответствующие изменения произошли 16 июня. 1,34% долей перешли к физлицу Ивану Соколову, который увеличил свой пакет до 4,34%

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«Элкам» специализируется на производстве насосов для добычи нефти, ремонте нефтепромыслового оборудования, а также на технологическом нефтесервисе. ООО было зарегистрировано в Перми в 2008 году. В прошлом году выручка общества от продаже составила 1,422 млрд руб. (3,5 млрд руб. в 2024 году), чистая прибыль — 14,38 млн руб. (193,1 млн руб. в 2024 году).

Основная часть долей, 62%, в компании принадлежит ООО «Металлэксп» (Екатеринбург). Бенефициаром пермского завода является господин Соколов, он владеет «Металлэксп» и «Параллакс».