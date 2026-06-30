Гражданин Италии занялся производством мяса в Прикамье

Этци Альберто зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Пермском крае. Как следует из данных Rusprofile, он является гражданином Италии.

Основным видом деятельности ИП указано производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Кроме этого ИП занимается оптовой и розничной торговлей мясными продуктами в специализированных магазинах, а также ведет деятельность по упаковыванию товаров.

Регистратором нового ИП выступила Межрайонная инспекция ФНС №17 по Пермскому краю.