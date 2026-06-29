Выручка прикамского производителя молока впервые превысила 1 млрд рублей

Прикамское ООО «Колхоз им. Ленина» поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Как указано в Rusprofile, минувший год общество завершило с чистой прибылью в размере 402,7 млн руб. (годом ранее — 361,8 млн руб., рост на 11%). Выручка компании за отчетный период достигла 1,07 млрд руб. против 929,3 млн руб. в 2024-м. Себестоимость продаж выросла на 13% и составила 685 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Колхоз им. Ленина» занимается производством сырого коровьего молока в Сивинском районе. По данным Rusprofile, 3,7% долей компании принадлежат ее гендиректору Андрею Борейко, соучредители не указаны.