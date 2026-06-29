Бывший топ-менеджер «Амкара» занялся переработкой мяса

Бывший исполнительный директор АНО «Футбольный клуб «Амкар-Пермь» Евгений Мелешин 10 июня выступил учредителем пермского ООО «Румико». По данным СПАРК-Интерфакс, общество зарегистрировано в Перми в квартире дома по адресу ул. Пушкина, 11. Единственный вид деятельности ООО – «Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы». Уставный капитал ООО – 10 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Исполнительный директор ФК «Амкар» Евгений Мелешин покинул свою должность. В апреле 2025 года. Отставка топ-менеджера случилось после того, как в феврале 2025 года свой пост покинул президент «Амкара» Валерий Чупраков, которого сменил бывший замначальника ФСБ Дмитрий Мартынов. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», по инициативе нового руководителя в клубе прошел аудит. В итоге проверяющие посчитали, что господин Мелешин, у которого было право финансовой подписи, якобы необоснованно тратил значительные средства на ряд проектов. Господин Мелешин занимал должность исполнительного директора ФК «Амкар» с апреля 2021 года. После ухода с должности официальным бизнесом директор «Амкара» не занимался.