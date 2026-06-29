Помещение пекарни у бывшего автосалона в Перми признано самовольной постройкой

Арбитражный суд Пермского края в июне частично удовлетворил иск администрации Свердловского района к пермскому предпринимателю Илье Волочкову. Он признал самовольной постройкой торговый павильон, где ранее работала пекарня «Дон Крутон» (70 кв. м) на ул. Куйбышева, 75а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация требовала также сноса указанного объекта недвижимости, однако суд лишь обязал предпринимателя в течении шести месяцев в соответствие установленным требованиям пожарной безопасности, устранив выявленные экспертизой нарушения. Если нарушения не будут ликвидированы, тогда бизнесмен должен будет снести за свой счет объект.

Иск был подан летом 2024 года. Строение пекарни «Дон Крутон» находится на участке по ул. Куйбышева, 75. Этом же участке расположен бывший автосалон дилера «Экс Авто», в котором теперь размещается супермаркет «Магнит».

Спорный объект был построен 2018 в году, право собственности на него было зарегистрировано в 2021 году. В мэрии заявили, что не выдавали разрешение на его строительство. Ответчик утверждал, что спорный объект является сооружение вспомогательного использования, в связи с чем, для его строительства получение разрешения на строительство не требовалось. В ходе судебных тяжб было установлен самовольный характер постройки. Кроме того, выяснилось, что эксплуатация сооружения создает угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара.

Согласно сервису «Яндекс», пекарня «Дон Крутон» больше не работает по указанному адресу.