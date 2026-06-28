В лобовом ДТП под Астраханью погибли четыре человека

В Астраханской области произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, двое госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четыре человека стали жертвами ДТП на трассе Волгоград — Астрахань

Фото: УМВД России по Астраханской области Четыре человека стали жертвами ДТП на трассе Волгоград — Астрахань

Фото: УМВД России по Астраханской области

По предварительным данным, 28 июня в 16:30 на 356-м км трассы Волгоград — Астрахань Ford Focus под управлением 22-летней женщины столкнулся с Chevrolet Niva. За рулем последнего находился мужчина 1966 года рождения. Предварительно установлено, что женщина не справилась с управлением, после чего ее автомобиль выехал на встречную полосу. В аварии погибли водитель Chevrolet и трое пассажиров.

Женщину, управлявшую Ford, и еще одного пассажира доставили в медучреждение. Сотрудники ГАИ Харабалинского района проводят проверку по факту ДТП.

Марина Окорокова