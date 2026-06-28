Утвержден региональный список «Единой России» на выборы в Госдуму РФ

Сегодня в Москве состоялся XXIII съезд партии «Единая Россия», в рамках которого были утверждены кандидаты на выборы в Госдуму РФ. Как сообщает реготделение партии, состав на выдвижение кандидатов в Госдуму РФ от Пермского края по федеральному списку возглавил губернатор региона Дмитрий Махонин, на втором месте — член бюро высшего совета партии, экс-сенатор Андрей Климов. Также в список вошли учительница пермской школы №47 Елена Гущина, депутат думы Ильинского округа, участник СВО Денис Катаев, участник СВО Дмитрий Аликин, руководитель комитета семей воинов Отечества в Пермском крае Ирина Ермакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В состав на выдвижение кандидатов в депутаты Госдуму РФ по одномандатным округам вошли действующие депутаты Антон Немкин (№62), Роман Водянов (№63), Ирина Ивенских (№64) и топ-менеджер «Уралкалия» Олег Калинский (№65).

Выборы депутатов в Госдуму РФ IX созыва назначены на 20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе, где 225 депутатов будет избрано по одномандатным округам, а еще 225 — по партийным спискам.