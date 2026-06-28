Фестиваль «МОЛФЕСТ» в Челябинске собрал 16 тыс. участников

В Челябинске на площади Революции состоялся фестиваль «МОЛФЕСТ» приуроченный ко Дню молодежи. По данным ГУ МВД по региону, площадки мероприятия посетили около 16 тыс. жителей и гостей города. По данным МВД, площадки мероприятия посетили около 16 тыс. человек. Несмотря на неблагоприятные метеоусловия — работа стендов началась в полдень под проливным дождем — программа продлилась до позднего вечера.

Пространство фестиваля было разделено на тематические зоны, отражающие ключевые направления развития региона. Ведущие вузы Южного Урала представили консультационные площадки для абитуриентов, хоккейный клуб «Трактор» организовал автограф-сессию, а региональные предприятия и федеральные ведомства (МЧС, МВД) выставили образцы спецтехники. Программа также включала выступления приглашенных спикеров и интерактивные мастер-классы.

Завершился фестиваль музыкальным концертом, хедлайнером которого выступила группа The Hatters. По информации правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность 16-тысячной аудитории на центральной площади города, нарушений общественного порядка в ходе мероприятия не зафиксировано.

Евгений Рыженьков