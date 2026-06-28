Челябинский автобус №50 изменит маршрут и свяжет с городом новые микрорайоны

В Челябинске с 1 июля изменится схема движения автобусного маршрута №50 («Мамина — Пригородный»). Как сообщил организатор перевозок, решение принято для сокращения времени в пути между северо-восточной и северо-западной частями города, а также для обеспечения транспортом новых жилых кварталов.

Согласно обновленному плану, автобусы будут следовать по улицам Первой Пятилетки, Труда, Российской и Братьев Кашириных. На северо-западе трасса пройдет по Новоградскому проспекту до конечной остановки в поселке Пригородный. На линии планируется задействовать 18 автобусов малого класса в будни (интервал 10–15 минут) и 12 машин в выходные дни.

Маршрут продолжит работать по регулируемому тарифу, что гарантирует сохранение всех льгот и возможность оплаты проезда по единому транспортному билету. Первый рейс от остановки «Мамина» будет отправляться в 05:45, последний — в 21:45. В качестве альтернативы для поездок в сторону проспекта Ленина пассажирам рекомендуют использовать автобусы №2, №4 и №64.

Евгений Рыженьков