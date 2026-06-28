Мошенники за месяц выманили у нижегородки более 7 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода месяц общалась через мессенджер с мошенником, который представился ей «куратором на бирже» и предложил схему быстрого заработка через инвестиционную платформу. По данным полиции, для этого нижегородка зарегистрировалась на указанном ей интернет-ресурсе и создала криптокошелек

Через этот кошелек она перевела аферистам 7,03 млн руб. прямыми переводами и через криптообменный пункт. Из этих денег более 5 млн руб. нижегородка взяла в кредит и добавила к ним 1,8 млн руб. собственных сбережений.

В полицию она обратилась только после того, как не смогла вывести «заработанные» на инвестициях деньги, а «куратор» перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Репин