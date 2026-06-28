BIS: риски мировой экономики растут из-за ИИ, долгов и инфляции

Рекордно высокий государственный долг в разных странах, продолжающаяся инфляция и нестабильность, связанная с бумом искусственного интеллекта (ИИ), повышают глобальные экономические риски. Такой прогноз в своем ежегодном докладе о состоянии экономики представил Банк международных расчетов (BIS).

Аналитики BIS выделили четыре основных пункта, оказывающих давление на мировую экономику и повышающих глобальные риски. Первый из них — сохраняющиеся высокие темпы инфляции. В докладе говорится, что нарушение цепочек поставок способствует закреплению высоких инфляционных ожиданий у бизнеса и потребителей. В BIS назвали «хорошей новостью» соглашение между США и Ираном и открытие Ормузского пролива, так как это должно помочь избежать крайних сценариев.

Второй пункт — неопределенность, связанная с бумом ИИ и инвестиций в эти технологии. В BIS отмечают, что опасения связаны как с чрезмерными инвестициями в эту сферу, так и с возможным негативным влиянием ИИ на рынок труда. Помимо этого, беспокойство аналитиков банка вызывают финансовые уязвимости, связанные с завышенными оценками активов, а также все тем же бумом ИИ, в значительной мере обеспечиваемым за счет заемных средств.

Четвертый пункт, вызывающий опасения BIS,— продолжающийся рост государственного долга в разных странах. В докладе говорится, что это создает «новую связку между суверенитетом и финансовой стабильностью». Аналитики BIS призвали политиков по всему миру к более дисциплинированному подходу, направленному на сокращение госдолга, сдерживание роста цен и обеспечение финансовой устойчивости.

Яна Рождественская