BIS: риски мировой экономики растут из-за ИИ, долгов и инфляции
Рекордно высокий государственный долг в разных странах, продолжающаяся инфляция и нестабильность, связанная с бумом искусственного интеллекта (ИИ), повышают глобальные экономические риски. Такой прогноз в своем ежегодном докладе о состоянии экономики представил Банк международных расчетов (BIS).
Аналитики BIS выделили четыре основных пункта, оказывающих давление на мировую экономику и повышающих глобальные риски. Первый из них — сохраняющиеся высокие темпы инфляции. В докладе говорится, что нарушение цепочек поставок способствует закреплению высоких инфляционных ожиданий у бизнеса и потребителей. В BIS назвали «хорошей новостью» соглашение между США и Ираном и открытие Ормузского пролива, так как это должно помочь избежать крайних сценариев.
Второй пункт — неопределенность, связанная с бумом ИИ и инвестиций в эти технологии. В BIS отмечают, что опасения связаны как с чрезмерными инвестициями в эту сферу, так и с возможным негативным влиянием ИИ на рынок труда. Помимо этого, беспокойство аналитиков банка вызывают финансовые уязвимости, связанные с завышенными оценками активов, а также все тем же бумом ИИ, в значительной мере обеспечиваемым за счет заемных средств.
Четвертый пункт, вызывающий опасения BIS,— продолжающийся рост государственного долга в разных странах. В докладе говорится, что это создает «новую связку между суверенитетом и финансовой стабильностью». Аналитики BIS призвали политиков по всему миру к более дисциплинированному подходу, направленному на сокращение госдолга, сдерживание роста цен и обеспечение финансовой устойчивости.
Международный валютный фонд (МВФ), как и BIS, давно отмечает рост глобального государственного долга. По их прогнозам, мировой госдолг может превысить 100% глобального ВВП к 2029 году, хотя к концу 2023 года он уже достиг 93,2% мирового ВВП. Наибольший вклад в прирост суммарного долга внесли США и Китай, и при сохранении текущих подходов к налогово-бюджетной политике госдолг этих стран к 2053 году может удвоиться. Проблемы с госдолгом США особенно значимы, поскольку его высокий уровень и необходимость рефинансирования на фоне высоких процентных ставок создают угрозу для глобальной финансовой системы.
МВФ также выражает обеспокоенность по поводу влияния искусственного интеллекта на мировую экономику. Хотя ИИ может положительно сказаться на росте ВВП, глава МВФ Кристалина Георгиева ранее заявляла, что передовые модели ИИ, несмотря на их потенциал, могут быть использованы злоумышленниками для разрушения финансовой системы. При этом рост потребительских расходов и сохранение избытка напечатанных денег в банковских системах США, Японии и ЕС поддерживают инфляцию, при этом процентные ставки центральных банков, включая ФРС, демонстрируют ограниченную эффективность в снижении инфляции, не останавливая экономику от движения к рецессии.