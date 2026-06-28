ИИ выиграл суд в Британии

Искусственный интеллект впервые выиграл дело в британском суде. Нейросеть самостоятельно составила жалобу и подготовила все документы для заседания. Благодаря ее работе истец смог взыскать долг в 7 тыс. фунтов стерлингов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает The Guardian, ИИ-адвоката разработала компания Garfield AI. Два года назад робот получил государственную лицензию на участие в гражданских делах, предмет спора в которых не дороже 10 тыс. фунтов. В российской правовой системе нейросети тоже играют все большую роль, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев:

«ИИ активно используется для поиска информации, структурирования документов, упрощения изложения материала, потому что речь юристов сложная, изобилует цитатами и ссылками на нормы. ИИ помогает сделать ее проще. Но мы часто сталкиваемся с тем, что увлечение нейросетями приводит к серьезным ошибкам, ссылкам на несуществующую практику, неграмотным формулировкам, а иногда даже опасным фразам в договорах или переписке. Так что ИИ пока остается вспомогательным инструментом.

Есть дела, которые уже можно поручить агенту — они представляют собой стандартные процедурные вопросы, например, взыскание долга по расписке. Можно сделать это и в заочном режиме, и с использованием ИИ. Но иногда есть спор о праве собственности, включаются разъяснения судов, деловая практика, обычаи оборота. Все это искусственный интеллект не может учесть».

Все услуги ИИ-ассистента обошлись истцу в 400 фунтов стерлингов. Почти столько же правительство Великобритании рекомендует в среднем платить адвокатам за час. Современные нейросети уже могут взять на себя большую часть работы юриста. Главная преграда для их внедрения — робот не может нести ответственность за свои решения, утверждает основатель Umbrella IT Станислав Мешков:

«По большому счету, юрист становится ненужным. Его роль должна трансформироваться, чтобы часть ответственности перешла на ИИ. Но пока непонятно, когда это произойдет. Это радикальный сдвиг, который может дать прорыв, но все страны подходят к нему аккуратно. Все хотят оставлять ответственность за решения на человеке. Пока что проверка работы нейросетей, которую они делают за минуты, может занимать колоссальное время. Все понимают, что ответственность должна перейти на агентов, но не понимают, какое будет наказание за ошибки. Это большой философский вызов».

Месяц назад впервые в российской практике юриста привлекли к ответственности за злоупотребление ИИ. Документы, подготовленные нейросетью, содержали массу фактических ошибок, в том числе ссылки на несуществующие законы. Суд расценил это как неуважение. Штраф составил 50 тыс. руб.

Николай Малышев