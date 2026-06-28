Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти с крупнейшего НПЗ

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти в порту Рас-Танура, где находится крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод. Как сообщает телеканал CNBC, это произошло после четырехмесячного простоя, вызванного военными действиями между США, Израилем и Ираном. Отмечается, что в минувшую пятницу, 26 июня, два крупнотоннажных нефтяных танкера класса VLCC, способных перевозить около 2 млн баррелей нефти/нефтепродуктов, встали на погрузку в Рас-Тануре. Еще два таких танкера находятся в непосредственной близости от порта.

Мощность НПЗ Saudi Aramco — 550 тыс. баррелей в сутки. Рас-Танура— ключевой поставщик дизельного топлива для стран Европы. Опрошенные CNBC эксперты полагают, что возобновление отгрузки нефти с этого НПЗ может снизить дефицит топлива в Европе и Азии, а также повлиять на мировые цены на нефть. Война с Ираном привела к резкому падению экспорта саудовской нефти — с 7 млн баррелей в сутки в феврале до примерно 4 млн баррелей в сутки в течение последних трех месяцев.

Евгений Хвостик