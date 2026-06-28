Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти с крупнейшего НПЗ
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти в порту Рас-Танура, где находится крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод. Как сообщает телеканал CNBC, это произошло после четырехмесячного простоя, вызванного военными действиями между США, Израилем и Ираном. Отмечается, что в минувшую пятницу, 26 июня, два крупнотоннажных нефтяных танкера класса VLCC, способных перевозить около 2 млн баррелей нефти/нефтепродуктов, встали на погрузку в Рас-Тануре. Еще два таких танкера находятся в непосредственной близости от порта.
Мощность НПЗ Saudi Aramco — 550 тыс. баррелей в сутки. Рас-Танура— ключевой поставщик дизельного топлива для стран Европы. Опрошенные CNBC эксперты полагают, что возобновление отгрузки нефти с этого НПЗ может снизить дефицит топлива в Европе и Азии, а также повлиять на мировые цены на нефть. Война с Ираном привела к резкому падению экспорта саудовской нефти — с 7 млн баррелей в сутки в феврале до примерно 4 млн баррелей в сутки в течение последних трех месяцев.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное военными действиями, имеет значительное влияние на мировой нефтегазовый сектор. В частности, блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходит около четверти мирового трафика нефти и нефтепродуктов, ведет к росту цен на энергоресурсы. В случае наземной операции США рынок может закладывать сценарий роста цен до 130–150 долларов за баррель.
Саудовская Аравия и ОАЭ являются единственными странами Ближнего Востока с действующими нефтепроводами, способными поставлять сырье в обход Ормузского пролива, однако их общая мощность не способна полностью удовлетворить спрос. Saudi Aramco уже рассматривает возможность увеличения отгрузок нефти через порт Янбу на берегу Красного моря. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует дефицит на мировом рынке нефти примерно в 1,8 млн баррелей в сутки в 2026 году, так как предложение не поспевает за растущим спросом.