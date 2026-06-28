Продажи автомобилей в Пермском крае в мае выросли на 30%

Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за май 2026 года показал рост на 30% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), сообщает профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2028 новых легковых авто. В мае 2025 года в регионе было зарегистрировано 1560.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Самыми популярными марками в марте стали Lada (728 шт., рост на 26,5%), Haval (271 шт., рост на 39%), Tenet (232 шт, рост 100%), Gelly (130 шт., рост 30%) Belgee (117 шт., 53%), Changan (90 шт., 3, 2%).

Кроме того, за май 2026 года на 19, 6% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 8786 авто.

Рост продаж авто наблюдается с конца 2025 года после снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления потребительского кредитования в стране.