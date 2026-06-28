Правительство Израиля признало геноцид армян в Турции
Правительство Израиля одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915–1916 годах. Об этом сообщил автор инициативы, глава израильского МИДа Гидеон Саар в X. Теперь проект планируют внести на голосование в Кнессет.
«Никогда не поздно сделать правильный шаг», — написал министр. По его словам, кабинет министров одобрил резолюцию единогласно. Израиль присоединяется к странам, которые выполнили свой моральный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицать, подчеркнул Гидеон Саар.
«Сейчас вопрос о том, почему этого не произошло раньше, для меня менее важен», — заявил господин Саар на заседании правительства. Принятая мера, как утверждает министр, не представляет собой «акт мести» за открытую враждебность и ужасную риторику Турции по отношению к Израилю. «Это моральный и исторический долг», — заключил Гидеон Саар (цитата по Ynet). Министр также сообщил, что получил благодарственное письмо от Армянской церкви и общины в Иерусалиме.
Геноцидом армян именуют массовые убийства и депортации армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. По разным оценкам, погибли от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Около 32 стран ООН, включая Россию, США, Францию и Германию, признают трагедию геноцидом, организованным младотурецким правительством. Турция признает массовую гибель армян, но отрицает ее целенаправленный характер.
Решение правительства Израиля признать геноцид армян в Османской империи является событием, которое, как сообщалось ранее, уже произошло или обсуждалось на высоком уровне. Еще в августе 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что признает геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи. Его спрашивали, почему Израиль не признает геноцид армян, на что он отвечал, что «кажется, Кнессет принял резолюцию по этому поводу» и что он «только что это сделал».
Примечательно, что в последнее время Израиль сам подвергался обвинениям в геноциде со стороны международных структур. Так, группа экспертов ООН, а также Комиссия Совета ООН по правам человека признали действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа геноцидом, указывая на убийства палестинцев, причинение им телесных травм и создание условий для их полного или частичного физического уничтожения. Эти обвинения были названы израильским правительством «антисемитской ложью». Ряд стран, включая ЮАР и Чили, присоединились к иску против Израиля в Международном суде ООН, обвиняя его в геноциде палестинцев, хотя суд пока лишь обязал Израиль принять меры для защиты палестинцев и не допустить геноцида, не призывая к прекращению военных операций.