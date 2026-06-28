Правительство Израиля признало геноцид армян в Турции

Правительство Израиля одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915–1916 годах. Об этом сообщил автор инициативы, глава израильского МИДа Гидеон Саар в X. Теперь проект планируют внести на голосование в Кнессет.

«Никогда не поздно сделать правильный шаг», — написал министр. По его словам, кабинет министров одобрил резолюцию единогласно. Израиль присоединяется к странам, которые выполнили свой моральный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицать, подчеркнул Гидеон Саар.

«Сейчас вопрос о том, почему этого не произошло раньше, для меня менее важен», — заявил господин Саар на заседании правительства. Принятая мера, как утверждает министр, не представляет собой «акт мести» за открытую враждебность и ужасную риторику Турции по отношению к Израилю. «Это моральный и исторический долг», — заключил Гидеон Саар (цитата по Ynet). Министр также сообщил, что получил благодарственное письмо от Армянской церкви и общины в Иерусалиме.

Геноцидом армян именуют массовые убийства и депортации армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. По разным оценкам, погибли от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Около 32 стран ООН, включая Россию, США, Францию и Германию, признают трагедию геноцидом, организованным младотурецким правительством. Турция признает массовую гибель армян, но отрицает ее целенаправленный характер.