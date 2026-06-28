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Золото Кубка мира по прыжкам на батуте завоевала воспитанница тольяттинской школы

В Швейцарии на этапе Кубка мира в Арозе в дисциплине «синхронные прыжки» среди женщин лучшими стали воспитанница тольяттинской школы София Аляева и Анжела Бладцева из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

София Аляева и Анжела Бладцева (Российская Федерация) набрали 52,54 балла. На втором месте — Хикару Мори и Саки Танака (Япония), — набравшие 50,47 балла. Третье место заняли Виолетта Бордиловская и Яна Лебедева (Республика Беларусь) с 50,14 балла.

Руфия Кутляева