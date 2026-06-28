В Оренбурге выявили ряд недочетов при проверке автобусов

В Оренбурге провели рейд по оценке состояния автобусов на маршруте №51Н. Проверка прошла на конечной остановке в поселке Берды. По итогам осмотра выявлен ряд недочетов, требующих оперативного устранения. Об этом сообщает администрация города.

В ведомстве перечислили основные замечания: необходимость ремонта или замены обивки сидений в нескольких машинах, а также замены обшивки салона в двух автобусах. Кроме того, четырем автобусам требуется обновить напольное покрытие, еще два — отправить на ремонт и покраску кузовов, а четырем — провести косметическую окраску для устранения несквозной коррозии.

Работы по сиденьям и полам планируется завершить в июле, покрасочные мероприятия намечены на август.

Ранее рейды прошли на маршрутах 14, 52Н, 66Н, 69Н, 83Н, 78Н, 79Н и 50Н. Контрольные мероприятия пройдут и на других маршрутах.

Руфия Кутляева