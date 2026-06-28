Polymarket разыграл ставки на блогерах
Почему рынок предсказаний набирает обороты
Площадка для прогнозов Polymarket оказалась в центре скандала в США. Как выяснил WSJ, сервис платил блогерам за рекламу фейковых выигрышей в соцсетях. В общей сложности контентмейкеры сняли примерно тысячу роликов. Они показали, как легко заработали на ставках, но все сделки были фальшивыми. Для этого Polymarket создал точную копию своего сайта.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Площадка платила блогерам $2-3 тыс. в месяц. Все видео компания согласовывала. Также Polymarket нанимал стороннюю фирму, чтобы распространять ролики и делать их вирусными. При этом доказать вину платформы в американском суде будет непросто, говорит партнер юридической фирмы Digital&Analogue Partners Юрий Брисов:
«Платформа Polymarket зарегистрирована в США с 2025 года как деривативная платформа и, соответственно, должна следовать американским законам. В частности, законам о рекламе, которые требуют раскрывать информацию об оплате рекламы инфлюенсерам. Если ролик снимается как независимый, где блогер заходит на Polymarket и делает ставку на какое-то событие, например, скажет ли Трамп то или иное слово, — и это не реклама, то инфлюенсер нарушает закон, и компания, которая его наняла, тоже. В Америке таких кейсов много.
В данном случае неочевидно, что ролики проплачены Polymarket и таргетируют именно американскую аудиторию. Если они не направлены на аудиторию в США, то это не сфера действия федеральных законов. Платформа, рекламируемая в роликах, — международная. Та платформа, отделившаяся от Polymarket и получившая лицензию через слияние, — совсем другой бизнес, о котором в рекламе ничего не говорится. Возникает серая зона. Если будет доказано, что ролики таргетировали американскую аудиторию, Polymarket, скорее всего, привлекут к ответственности. Второй момент — что происходит в роликах. Воспринимать это как ложь или как шутку? С одной стороны, там шуточные ставки: скажет ли Трамп six-seven? С другой — описываются действительные ставки».
Несмотря на юридические риски, площадки для прогнозов очень популярны в США. По данным The Block, за неполный июнь 2026 года объем торгов на Kalshi достиг более $24 млрд, на Polymarket — более $8 млрд. Это два основных игрока.
Создать третью подобную площадку, как пишет The New York Times, решил Марк Цукерберг. Рабочее название — Arena. Предполагается, что ставки там будут делать с помощью виртуальной валюты, как в видеоиграх. Но инсайдеры отмечают: приложение пока в разработке, и его могут так и не выпустить. Хотя этот рынок очень привлекателен, Цукерберг может не выдержать конкуренции в новой сфере, считает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:
«Kalshi — централизованная платформа, где для ставок нужно пройти KYC и зарегистрироваться. Это серьезная платформа, аналог традиционной букмекерской конторы. Преимущество Polymarket в том, что там можно зарегистрироваться, имея лишь криптокошелек. Это привлекло криптоаудиторию, которой стало интереснее торговать не биткоином, а вероятностью вторжения США в Иран. Это денежные рынки с объемами в сотни миллионов долларов. И это привлекло инсайдеров.
У Цукерберга против Polymarket шансов нет, потому что он будет зажат в регуляторные тиски. У него не будет доступа к криптоаудитории и к инсайдерам, желающим использовать анонимность Polymarket. При этом у него не будет базы Kalshi. Конкурентом может стать традиционная криптоплощадка, например Hyperliquid, которая внедряет рынки предсказаний».
На Polymarket есть пари на существование внеземной жизни, импичмент Трампа и на то, что второе пришествие Христа состоится до выхода GTA 6. Как ожидается, релиз игры, неоднократно откладывавшийся, состоится 19 ноября. Предзаказ уже открыт.