Polymarket разыграл ставки на блогерах

Площадка для прогнозов Polymarket оказалась в центре скандала в США. Как выяснил WSJ, сервис платил блогерам за рекламу фейковых выигрышей в соцсетях. В общей сложности контентмейкеры сняли примерно тысячу роликов. Они показали, как легко заработали на ставках, но все сделки были фальшивыми. Для этого Polymarket создал точную копию своего сайта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Площадка платила блогерам $2-3 тыс. в месяц. Все видео компания согласовывала. Также Polymarket нанимал стороннюю фирму, чтобы распространять ролики и делать их вирусными. При этом доказать вину платформы в американском суде будет непросто, говорит партнер юридической фирмы Digital&Analogue Partners Юрий Брисов:

«Платформа Polymarket зарегистрирована в США с 2025 года как деривативная платформа и, соответственно, должна следовать американским законам. В частности, законам о рекламе, которые требуют раскрывать информацию об оплате рекламы инфлюенсерам. Если ролик снимается как независимый, где блогер заходит на Polymarket и делает ставку на какое-то событие, например, скажет ли Трамп то или иное слово, — и это не реклама, то инфлюенсер нарушает закон, и компания, которая его наняла, тоже. В Америке таких кейсов много.

В данном случае неочевидно, что ролики проплачены Polymarket и таргетируют именно американскую аудиторию. Если они не направлены на аудиторию в США, то это не сфера действия федеральных законов. Платформа, рекламируемая в роликах, — международная. Та платформа, отделившаяся от Polymarket и получившая лицензию через слияние, — совсем другой бизнес, о котором в рекламе ничего не говорится. Возникает серая зона. Если будет доказано, что ролики таргетировали американскую аудиторию, Polymarket, скорее всего, привлекут к ответственности. Второй момент — что происходит в роликах. Воспринимать это как ложь или как шутку? С одной стороны, там шуточные ставки: скажет ли Трамп six-seven? С другой — описываются действительные ставки».

Несмотря на юридические риски, площадки для прогнозов очень популярны в США. По данным The Block, за неполный июнь 2026 года объем торгов на Kalshi достиг более $24 млрд, на Polymarket — более $8 млрд. Это два основных игрока.

Создать третью подобную площадку, как пишет The New York Times, решил Марк Цукерберг. Рабочее название — Arena. Предполагается, что ставки там будут делать с помощью виртуальной валюты, как в видеоиграх. Но инсайдеры отмечают: приложение пока в разработке, и его могут так и не выпустить. Хотя этот рынок очень привлекателен, Цукерберг может не выдержать конкуренции в новой сфере, считает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:

«Kalshi — централизованная платформа, где для ставок нужно пройти KYC и зарегистрироваться. Это серьезная платформа, аналог традиционной букмекерской конторы. Преимущество Polymarket в том, что там можно зарегистрироваться, имея лишь криптокошелек. Это привлекло криптоаудиторию, которой стало интереснее торговать не биткоином, а вероятностью вторжения США в Иран. Это денежные рынки с объемами в сотни миллионов долларов. И это привлекло инсайдеров.

У Цукерберга против Polymarket шансов нет, потому что он будет зажат в регуляторные тиски. У него не будет доступа к криптоаудитории и к инсайдерам, желающим использовать анонимность Polymarket. При этом у него не будет базы Kalshi. Конкурентом может стать традиционная криптоплощадка, например Hyperliquid, которая внедряет рынки предсказаний».

На Polymarket есть пари на существование внеземной жизни, импичмент Трампа и на то, что второе пришествие Христа состоится до выхода GTA 6. Как ожидается, релиз игры, неоднократно откладывавшийся, состоится 19 ноября. Предзаказ уже открыт.

Астон О'Салливан