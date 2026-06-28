В Оренбурге установили водителя, проехавшего на красный сигнал светофора и сбившего двух пешеходов

В Оренбурге на ул. Салмышской произошло ДТП со смертельным исходом. Сотрудники Госавтоинспекции установили причастность 41-летнего местного жителя. Подозреваемого задержали и доставили в СУ МУ МВД России «Оренбургское». По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а, б ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом сообщает МВД «Оренбургское».

Водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, наехал на двух женщин-пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После наезда на пешеходов водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 46-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Вторая 55-летняя женщина-пешеход была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Руфия Кутляева