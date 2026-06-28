В Астрахани число отравившихся в «Михайловском» выросло до 23 человек

Отравление астраханцев едой из гастронома «Михайловский» попало в поле зрения главы СКР Александра Бастрыкина. Руководитель ведомства ждет доклад о ходе расследования инцидента, содержащего признаки преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число пострадавших от еды из "Михайловского" в Астрахани увеличилось до 23

Фото: СУ СКР по Астраханской области Число пострадавших от еды из "Михайловского" в Астрахани увеличилось до 23

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По версии следствия, в период с 24 по 27 июня 2026 года в Астрахани 14 человек после употребления готовой продукции предприятия общепита попали в больницу. У всех подтвержден сальмонеллез. Одна из пострадавших, женщина 1964 года рождения, скончалась в ночь на 27 июня. Возраст пострадавших — от 1 года до 52 лет. По предварительным данным, источником заражения стали рыбные котлеты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, по состоянию на 28 июня число отравившихся едой из «Михайловского» выросло до 23 человек, среди них шестеро детей от года до 15 лет. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. «Новые пациенты, поступившие в больницу, могли отравиться продукцией из куриного мяса», - отметили правоохранители.

В гастрономе работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова