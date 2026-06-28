Во Франции зафиксировали более 1000 смертей из-за жары
Национальное агентство общественного здравоохранения Франции зафиксировало более 1000 смертей за время рекордной жары. Большинство погибших — люди старше 65 лет. В агентстве отметили, что подсчет продолжится после получения данных из домов престарелых.
Волна тепла, начавшаяся 20 июня, стала самой интенсивной в истории Европы. Министр здравоохранения Стефани Рист предупредила, что последствия жары могут сказываться до 10 дней после спада температур. «Эпизод еще не завершен»,— сказала она (цитата по AFP).
Жара смещается на восток. В большинстве регионов Франции температура снизилась, но на северо-востоке сохраняются предупреждения. Аномальная жара привела к сбоям в энергосистеме и повреждению инфраструктуры по всей Европе. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и уделять внимание пожилым людям.
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Жара в Европе
В последние годы Европу, включая Францию, регулярно накрывают аномальные волны тепла. Ученые предупреждают, что такое явление становится «новой реальностью» и резкие колебания погоды будут учащаться. Например, научный проект World Weather Attribution в 2025 году пришел к выводу, что без изменения климата число жертв аномальной жары в Европе было бы почти в три раза меньше.
Экстремальная жара приводит к множеству проблем, помимо прямых смертей. Так, в июне 2026 года в Париже Эйфелеву башню временно закрывали для посетителей из-за высокой температуры. Ранее, в 2025 году, аномальная жара в Европе привела к экономическим потерям стран до 43 миллиардов евро. Прогнозируется, что к 2029 году убытки могут вырасти до 126 миллиардов евро. Испытывает небывалые нагрузки энергосистема региона, и пик энергопотребления может сместиться с зимнего на летний сезон.