Во Франции зафиксировали более 1000 смертей из-за жары

Национальное агентство общественного здравоохранения Франции зафиксировало более 1000 смертей за время рекордной жары. Большинство погибших — люди старше 65 лет. В агентстве отметили, что подсчет продолжится после получения данных из домов престарелых.

Волна тепла, начавшаяся 20 июня, стала самой интенсивной в истории Европы. Министр здравоохранения Стефани Рист предупредила, что последствия жары могут сказываться до 10 дней после спада температур. «Эпизод еще не завершен»,— сказала она (цитата по AFP).

Жара смещается на восток. В большинстве регионов Франции температура снизилась, но на северо-востоке сохраняются предупреждения. Аномальная жара привела к сбоям в энергосистеме и повреждению инфраструктуры по всей Европе. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и уделять внимание пожилым людям.