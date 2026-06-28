Ефрейтора взяли с поличным

Как стало известно “Ъ”, три года колонии общего режима получил по приговору военного суда в Москве боец Росгвардии, работавший курьером у телефонных мошенников. Участвовавший в СВО ефрейтор был пойман в столице с поличным при получении 1 млн руб. у 88-летнего пенсионера под предлогом «декларации средств». Свою вину 20-летний военнослужащий полностью признал и дал подробные показания. Сейчас устанавливают личности его подельников, действовавших предположительно из call-центра с территории Украины, которым деньги курьер отправлял через криптокошельки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, 19 июня в апелляционную инстанцию была подана жалоба на приговор, который за несколько дней до этого 235-й гарнизонный военный суд вынес 20-летнему ефрейтору Росгвардии Кириллу Морозову. Процесс был скоротечным: подсудимый полностью признал вину. За покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему было назначено три года колонии общего режима со штрафом 150 тыс. руб. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал первую судимость фигуранта, его положительные характеристики и наличие статуса ветерана боевых действий в связи с участием в СВО. Был также частично удовлетворен иск о возмещении морального вреда потерпевшему, которому Морозов должен выплатить 50 тыс. руб.

Согласно материалам расследования, Кирилл Морозов был задержан с поличным сотрудниками столичного ОМВД по району Дорогомилово Москвы в феврале этого года.

Жертвой аферистов, действовавших предположительно из украинских call-центров, стал 88-летний ветеран труда Дмитрий Серебров (данные изменены по этическим соображениям).

Вместе с супругой они всю жизнь проработали инженерами на связанных с «оборонкой» отраслях промышленности и в свое время объездили едва ли не все профильные предприятия СССР. Квартиру они получили в «сталинском» доме на набережной Тараса Шевченко близ гостиницы «Украина». Некоторое время назад умерли супруга и дочь инженера, он остался один. В соцсетях и даже на «Госуслугах» ветеран не регистрировался, пользовался городским и простым «кнопочным» сотовым телефоном.

В январе ему начали настойчиво звонить «из поликлиники». Как предполагают оперативники, мошенники действовали с помощью аппаратуры для подмены номеров.

После первого якобы ознакомительного звонка обработку жертвы продолжили, как сказано в материалах расследования, «лица, представлявшиеся сотрудниками государственных органов». Они заявили, что служат в управлении по противодействию телефонным мошенникам Росфинмониторинга и что предыдущий звонок был от аферистов, которые таким образом получают образцы голоса жертвы для дальнейших махинаций. Ветерану сказали, что необходимо изъять у него «имеющиеся наличные денежные средства для проведения регистрации финансов», а также «принять меры для противодействия мошенникам, которые внедрились в банк и готовятся перевести с его сберкнижки все деньги».

О происходящем случайно узнал сосед потерпевшего, юрист по профессии.

При его помощи ветеран написал заявление в полицию, и дальнейшее общение с аферистами шло под контролем оперативников. Курьер, приехавший от мошенников, был задержан после того, как получил от ветерана «куклу», имитирующую 1 млн руб., передав взамен «курьерские листы» от «службы инкассации». Задержанным оказался Кирилл Морозов, проходивший службу по контракту в Росгвардии.

Ефрейтор рассказал, что нашел подработку курьером в интернете, находясь в отпуске.

Задания получал дистанционно по мессенджерам Telegram и Zoom, а полученные от обманутых людей деньги клал на электронные счета через «обменник» в «Москва-Сити» и переводил через криптокошельки. Сейчас оперативники и следователи ВСУ СКР по Москве ведут розыск других возможных потерпевших и пытаются установить личности подельников осужденного курьера. По предварительным данным, на счету мошенников не менее пяти преступных эпизодов.

Адвокат потерпевшего Ярослав Пакулин заявил “Ъ”, что они удовлетворены решением военного суда.

«Считаем приговор справедливым и обоснованным»,— отметил защитник. По его словам, пострадавший был сильно возмущен тем, что среди мошенников оказался сотрудник правоохранительных органов.

Сергей Сергеев