Объем выданных IT-ипотек в Удмуртии превысил 7 млрд рублей

1,4 тыс. IT-ипотек на общую сумму 7,4 млрд руб. оформили специалисты в Удмуртии за время действия программы льготного кредитования. Как рассказал и. о. министра цифрового развития республики Александр Олюнин, по использованию IT-ипотеки Удмуртия находится на 16-м месте среди регионов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«За первые четыре месяца этого года заемщиками стали 47 сотрудников аккредитованных IT-компаний региона. IТ-ипотека дает реальную возможность улучшить жилищные условия на выгодных условиях и работает как барьер для “утечки мозгов”. Эффективность этого инструмента подтверждается цифрами: число специалистов, занятых в отрасли, достигло к концу первого квартала 13,3 тыс. человек, что на 18,6% больше, чем годом ранее»,— цитирует и. о. министра пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Льготная IT-ипотека появилась в РФ в 2022 году. Программа действует до 2030 года. Ставка по кредиту составляет 6% годовых, максимальный субсидируемый размер — 9 млн руб. Средства можно направить только на новое жилье. IT-специалист должен работать в аккредитованной компании в течение всего срока ипотечного договора и получать среднюю зарплату от 90 тыс. руб. до вычета НДФЛ.