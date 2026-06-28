Соседи подставили керосиновое плечо

Россия наращивает поставки авиакеросина из Белоруссии — они увеличились в четыре раза. Правда, речь идет лишь о 5 тыс. тонн за май, пишет РБК. За первую декаду июня импорт белорусского авиатоплива уже превысил 2,5 тыс. тонн, следует из данных Центра ценовых индексов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На фоне дефицита разных видов топлива в начале июня правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина сроком на полгода. На этой неделе перевозчик «Азимут» заявил о критической ситуации из-за сокращения поставок. 5 тыс. тонн — слишком незначительный объем, однако сейчас рассматриваются любые варианты импорта, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:

«Если учесть, что в России в целом потребляется примерно 8 млн тонн в год, 5 тыс. — это даже не 1%, даже не 0,1%. Проблема с обеспечением авиакеросина, конечно, есть. Региональным компаниям, у которых есть нормирование по основным видам топлива, очень сложно достучаться до крупных поставщиков. Кроме того, выросла стоимость авиакеросина: в одном из далеких от Москвы регионов она выше мировой цены. То есть уже выгоднее покупать на мировом рынке и импортировать.

Авиакеросин можно импортировать и из Китая. Китайские мощности сейчас из-за отказа от дорогой нефти во время иранского кризиса загружены крайне мало. Договориться с китайскими НПЗ о производстве авиакеросина из нашей нефти или просто покупке несложно. Но у ближайших соседей — Белоруссии, Казахстана — достаточных объемов нет.

Бензина в Казахстане крайне мало — тысячи тонн. Сомневаюсь, что это будут десятки тысяч. В свое время даже был экспорт из России в Казахстан. Основные мировые центры переработки — страны Юго-Восточной Азии, Китай — №1. Китайцы вполне могли бы закрыть наши проблемы при определенных договоренностях».

По оценкам РБК, в 2025 году в России произвели почти 11,5 млн тонн авиатоплива. Из них 1,5 млн — на Московском НПЗ. За месяц он подвергся атакам трех украинских беспилотников. В стране не так много мощностей, способных выпускать авиакеросин, говорит независимый аналитик Кирилл Родионов:

«В процентном соотношении поставки из Белоруссии и других стран на рынке бензина более существенны, чем на рынке авиатоплива. Но здесь другая проблема. В России исторически НПЗ, производящих авиакеросин должного качества, было меньше, чем заводов по бензину и дизелю. Поэтому все зависит от динамики предложения. Внеплановые остановки могут оказать гораздо более серьезное воздействие на рынок авиакеросина, чем на бензин и дизель. Несмотря на низкие объемы импорта, риски для потребителей сохраняются.

Ключевая проблема: российские НПЗ модернизировались в 2010-х — начале 2020-х с использованием европейского и американского оборудования. Поставки сейчас полностью закрыты. Технологические простои могут стать очень длительными в случае серьезного ущерба для установок».

На биржевых торгах цены на авиакеросин достигают 200 тыс. руб. за тонну, пишет РБК. Индекс цен на топливо для реактивных двигателей с начала 2026 года вырос на 40% и в последние недели держится выше 110 тыс. руб., следует из данных Петербургской биржи.

Александра Абанькова