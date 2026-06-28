Соседи подставили керосиновое плечо
Помогут ли поставки авиатоплива из Белоруссии восполнить дефицит
Россия наращивает поставки авиакеросина из Белоруссии — они увеличились в четыре раза. Правда, речь идет лишь о 5 тыс. тонн за май, пишет РБК. За первую декаду июня импорт белорусского авиатоплива уже превысил 2,5 тыс. тонн, следует из данных Центра ценовых индексов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На фоне дефицита разных видов топлива в начале июня правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина сроком на полгода. На этой неделе перевозчик «Азимут» заявил о критической ситуации из-за сокращения поставок. 5 тыс. тонн — слишком незначительный объем, однако сейчас рассматриваются любые варианты импорта, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:
«Если учесть, что в России в целом потребляется примерно 8 млн тонн в год, 5 тыс. — это даже не 1%, даже не 0,1%. Проблема с обеспечением авиакеросина, конечно, есть. Региональным компаниям, у которых есть нормирование по основным видам топлива, очень сложно достучаться до крупных поставщиков. Кроме того, выросла стоимость авиакеросина: в одном из далеких от Москвы регионов она выше мировой цены. То есть уже выгоднее покупать на мировом рынке и импортировать.
Авиакеросин можно импортировать и из Китая. Китайские мощности сейчас из-за отказа от дорогой нефти во время иранского кризиса загружены крайне мало. Договориться с китайскими НПЗ о производстве авиакеросина из нашей нефти или просто покупке несложно. Но у ближайших соседей — Белоруссии, Казахстана — достаточных объемов нет.
Бензина в Казахстане крайне мало — тысячи тонн. Сомневаюсь, что это будут десятки тысяч. В свое время даже был экспорт из России в Казахстан. Основные мировые центры переработки — страны Юго-Восточной Азии, Китай — №1. Китайцы вполне могли бы закрыть наши проблемы при определенных договоренностях».
По оценкам РБК, в 2025 году в России произвели почти 11,5 млн тонн авиатоплива. Из них 1,5 млн — на Московском НПЗ. За месяц он подвергся атакам трех украинских беспилотников. В стране не так много мощностей, способных выпускать авиакеросин, говорит независимый аналитик Кирилл Родионов:
«В процентном соотношении поставки из Белоруссии и других стран на рынке бензина более существенны, чем на рынке авиатоплива. Но здесь другая проблема. В России исторически НПЗ, производящих авиакеросин должного качества, было меньше, чем заводов по бензину и дизелю. Поэтому все зависит от динамики предложения. Внеплановые остановки могут оказать гораздо более серьезное воздействие на рынок авиакеросина, чем на бензин и дизель. Несмотря на низкие объемы импорта, риски для потребителей сохраняются.
Ключевая проблема: российские НПЗ модернизировались в 2010-х — начале 2020-х с использованием европейского и американского оборудования. Поставки сейчас полностью закрыты. Технологические простои могут стать очень длительными в случае серьезного ущерба для установок».
На биржевых торгах цены на авиакеросин достигают 200 тыс. руб. за тонну, пишет РБК. Индекс цен на топливо для реактивных двигателей с начала 2026 года вырос на 40% и в последние недели держится выше 110 тыс. руб., следует из данных Петербургской биржи.