Роспотребнадзор не выявил признаков лихорадки Западного Нила в Удмуртии

Случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в Удмуртии с начала года не зарегистрировано, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В мае специалисты ведомства исследовали почти 1,2 тыс. комаров и 355 клещей на наличие маркеров или возбудителей инфекции. Их не обнаружили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ЛЗН передается при укусе кровососущих переносчиков, включая комаров и клещей. Природные очаги лихорадки зарегистрированы более чем в 90 стран Африки, Америки, Европы и Азии. В России эндемичными зонами считаются южные регионы, в их числе Астраханская, Ростовская и Волгоградская области. Около 80% инфицированных переносят вирус бессимптомно. У остальных 20% развивается лихорадка с головными и мышечными болями, в редких случаях возможны тяжелые неврологические осложнения (менее 1%).