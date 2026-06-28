В Оренбуржье суд рассмотрит дело о ДТП, в котором погибли два человека

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Илекского района, обвиняемой по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, в январе обвиняемая управляла автомобилем «Рено» и двигаясь со стороны с. Илек в сторону с. Яман. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110». В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались, а пассажир иномарки получил тяжкие телесные повреждения.

Руфия Кутляева