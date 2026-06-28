На кладбище в Кемерове нашли тело 12-летней девочки

На кладбище одного из районов Кемерова нашли тело 12-летней девочки, сообщила пресс-служба регионального СКР. Утром 25 июня она ушла из дома и не вернулась. Через два дня мать обратилась с заявлением о пропаже ребенка.

28 июня был задержан 54-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). По данным МВД, после убийства он пытался сжечь тело девочки. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Задержанный мужчина освободился из мест лишения свободы в мае. Он был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.