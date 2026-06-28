Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Екатеринбурге

В Чкаловском районе Екатеринбурга на улице Нескучной произошло столкновение автомобилей Hyundai и Lada, в результате чего пять человек получили травмы. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, двое пострадавших являются несовершеннолетними. Все были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительно установленным данным водитель Hyundai проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada, в которой ехала семья с детьми. Вследствие столкновения травмы получили оба водителя, а также пассажиры Lada.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят на месте происшествия процессуальные действия и назначили проверку обстоятельств аварии. Государственная инспекция безопасности дорожного движения напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения РФ.

Автомобилистам рекомендуется проявлять особую бдительность при совершении любых маневров на дорогах.