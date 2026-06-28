В свердловской Кушве началась вакцинация от гепатита А в связи с ЧС

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вакцинация от гепатита А часто проводится в регионах после чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и паводками, так как при таких условиях есть повышенный риск распространения инфекционных заболеваний. Например, после наводнений в Дагестане в 2026 году была начата иммунизация против вирусного гепатита А, и прививку тогда получили около 1,3 тыс. человек. Аналогичные меры принимались в Тюменской области, где в 2024 году более 20 тыс. жителей вакцинировались из-за паводков, а также в Курганской области, где было привито 7 тыс. человек.

Вакцинация рекомендована для жителей подтопленных территорий и контактных лиц в очагах вирусного гепатита А, а также для работников предприятий общественного питания, водопроводных и канализационных сооружений. Гепатит А — это инфекционное вирусное заболевание печени, передающееся фекально-оральным путем. Инкубационный период вируса может достигать 6–7 недель, а формирование иммунитета после прививки занимает 3–4 недели.

Ранее в регионах также фиксировались вспышки гепатита А из-за нарушений санитарных норм в учреждениях общественного питания, как это было в Челябинске в 2023 году, когда заболели более 50 посетителей кафе.