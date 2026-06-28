В свердловской Кушве началась вакцинация от гепатита А в связи с ЧС
В свердловской Кушве проводят вакцинацию от гепатита А, сообщил глава города Михаил Слепухин. 22 июня на город обрушился смерч, введен режим ЧС, сохраняется риск распространения инфекций.
Вакцинацию проводят рядом с оперативным штабом. «Для тех, кто не может прийти самостоятельно, возможен выезд бригады на дом», — сообщил господин Слепухин (цитата по «РИА Новости»).
После мерча, по данным МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек, полностью разрушены 32 частных дома, повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи.
Вакцинация от гепатита А часто проводится в регионах после чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и паводками, так как при таких условиях есть повышенный риск распространения инфекционных заболеваний. Например, после наводнений в Дагестане в 2026 году была начата иммунизация против вирусного гепатита А, и прививку тогда получили около 1,3 тыс. человек. Аналогичные меры принимались в Тюменской области, где в 2024 году более 20 тыс. жителей вакцинировались из-за паводков, а также в Курганской области, где было привито 7 тыс. человек.
Вакцинация рекомендована для жителей подтопленных территорий и контактных лиц в очагах вирусного гепатита А, а также для работников предприятий общественного питания, водопроводных и канализационных сооружений. Гепатит А — это инфекционное вирусное заболевание печени, передающееся фекально-оральным путем. Инкубационный период вируса может достигать 6–7 недель, а формирование иммунитета после прививки занимает 3–4 недели.
Ранее в регионах также фиксировались вспышки гепатита А из-за нарушений санитарных норм в учреждениях общественного питания, как это было в Челябинске в 2023 году, когда заболели более 50 посетителей кафе.