Село Устиново под Миассом осталось без дорожной связи с городом из-за ливней

Прокуратура Миасса начала проверку после размыва участка трассы Миасс — Учалы. Из-за обильных дождей дорогу в районе села Устиново подмыло настолько сильно, что транспортное сообщение с населенным пунктом полностью прекратилось.

По предварительным данным, причиной разрушения стал мощный поток воды, сошедший с полей. На месте сейчас работают дорожные службы, а прокурор города координирует их действия.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, из-за прорыва старой насыпи пострадали дороги и 12 частных домов в Миассе.

Евгений Рыженьков