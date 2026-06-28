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Село Устиново под Миассом осталось без дорожной связи с городом из-за ливней

Прокуратура Миасса начала проверку после размыва участка трассы Миасс — Учалы. Из-за обильных дождей дорогу в районе села Устиново подмыло настолько сильно, что транспортное сообщение с населенным пунктом полностью прекратилось.

По предварительным данным, причиной разрушения стал мощный поток воды, сошедший с полей. На месте сейчас работают дорожные службы, а прокурор города координирует их действия.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, из-за прорыва старой насыпи пострадали дороги и 12 частных домов в Миассе.

Евгений Рыженьков

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