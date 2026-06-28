Вечеринка с международным скандалом

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В сентябре 2004 года гости вечеринки у генерального консула США в Екатеринбурге Скотта Роланда были вынуждены вылазить в окно, так как дверь в здании оказалась заблокирована автомобилем. После инцидента дипмиссия была вынуждена пересмотреть меры безопасности, а областные власти решили построить для них новое здание.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный консул США в Екатеринбурге Скотт Роланд

Фото: Дмитрий Сухоросов Генеральный консул США в Екатеринбурге Скотт Роланд

Фото: Дмитрий Сухоросов

В пятницу, 10 сентября 2004 года, генеральный консул США в Екатеринбурге Скотт Роланд организовал неофициальный прием в своей резиденции на улице Гоголя по поводу вступления в должность вице-консула Мэтью Пэрла. На вечеринке присутствовало около 40 человек — дипломаты и свердловские бизнесмены.

Когда гости стали расходиться, выяснилось, что вход в дом заблокирован автомобилем Lexus. Американские граждане решили, что в машине взрывчатка и готовится захват заложников. Они разбили молотком окно на первом этаже и выпрыгнули на улицу.

Милиционерам потребовалось два часа на то, чтобы оттащить машину от двери. Прибывший на место происшествия министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Виктор Кокшаров принес извинения работникам генконсульства.

Вскоре наряду милиции пришлось вернуться к диппредставительству. К месту происшествия приехал нетрезвый глава компании «Уралметпром» (компания — владелец здания, где проживал генконсул) Александр Полозов. По словам очевидцев, с использованием ненормативной лексики он указал американским жильцам на то, что нельзя себя так вести. Особенно много претензий у него было из-за выбитого стекла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание на улице Гоголя, где находилось генеральное консульство США в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Здание на улице Гоголя, где находилось генеральное консульство США в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

После инцидента генконсульство объявило о приостановке работы с российскими гражданами на неопределенный срок, требуя усилить меры безопасности дипмиссии. Работа консульства была возобновлена через пять дней, после визита специалистов по безопасности из посольства США в Москве, давших свои рекомендации по усилению охраны дипмиссии.

Александр Полозов был задержан и оштрафован на 700 руб. за хулиганство. Он принес письменные извинения сотрудникам генконсульства, отметив, что «виновные наказаны»: уволен сотрудник охраны.

Основным виновником скандала, как выяснилось, был финансовый директор «Уралметпрома» Олег Спицын. По его словам, Lexus заглох прямо у входной двери дома, где живет консул, заблокировав проход. Завести его Олег Спицын не смог и ушел домой. «Я удивлен, что моя оплошность вызвала такой скандал»,— признался он.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель на пресс-конференции заявил о необходимости построить для дипломатических представительств новое здание. Очевидно, что за решением стоял инцидент с джипом. «Я со страхом жду ноты протеста от США. Этот инцидент показал, что консульства не должны располагаться в частных зданиях. Такого нет нигде в мире. Поэтому мы будем строить для них государственное»,— отметил тогда глава области.

Скотт Роланд занимал должность генерального консула США в Екатеринбурге до 2005 года. Позже он работал в Германии, Афганистане и Белоруссии.

Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу в 2021 году.

Артем Путилов