Пермячка стала чемпионкой мира по плаванию в ластах

Спортсменка из Перми Алина Налбандян выиграла Чемпионат мира по плаванию в ластах CMAS 2026 в составе сборной России. Спортсменки участвовали в эстафете 4100SF. Об этом сообщает Федерация подводного спорта Томской области и пресс-служба пермского бассейна «БМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

По данным сайта Федерации подводного спорта Томской области, Алина Налбандян родилась 1 декабря 1998 года в Перми. Имеет звание заслуженного мастера спорта России. Является воспитанницей пермского ООО «БМ».

Чемпионат по плаванию в ластах проходит с 22 по 29 июня в городе Инчхон (Южная Корея). Российские спортсмены принимают в нем участие под нейтральным флагом.