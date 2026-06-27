Суд повторно оштрафовал бывшего пермского журналиста, признанного иноагентом

Мотовилихинский районный суд Перми признал виновным бывшего пермского журналиста Юрия Боброва (внесен в реестр иностранных агентов, включен в список террористов и экстремистов) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (непредставление, несвоевременное представление или искажение сведений, обязательных по закону об иностранных агентах). Как следует из постановления суда, суд назначил виновному штраф в размере 30 тыс. руб. Первым на это обратил внимание портал Рrореrm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В документе указано, что виновный, являясь иноагентом, не предоставил в уполномоченный орган информацию об иностранных источниках дохода, банковских счетах, объеме денежных средств и их распределении. Также он не предоставил в установленный законом срок ежегодный и квартальный отчеты за прошлый год.

Зимой Юрий Бобров (внесен в реестр иностранных агентов, включен в список террористов и экстремистов) уже был оштрафован судом за неисполнение требований к иностранным агентам. Тогда его признали виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (непредставление или несвоевременное представление документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, либо распространение материалов без маркировки). Суд установил, что журналист опубликовал публикацию в своем telegram-канале без указания на то, что материалы распространены иноагентом. Ему также был назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

Юрий Бобров (внесен в реестр иностранных агентов, включен в список террористов и экстремистов) ранее работал на радиостанции «Эхо Перми». После начала СВО он выехал за рубеж. Сейчас проживает в США. В реестр иноагентов был включен в августе 2025 года, в список террористов и экстремистов — в апреле 2026-го.