В Самаре дороги на площади Революции и улице Венцека отремонтированы на 45%

В историческом центре Самары общая готовность ремонта дороги на улице Венцека и кольцевой развязке на площади Революции составляет 45%. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На дороге на ул. Венцека завершилось фрезерование старого асфальта, специалисты проводят выравнивание колодцев и других элементов улично-дорожной сети. Работы организованы на участке от ул. Куйбышева до ул. Самарской и выполняются в комплексе с транспортным кольцом. На ремонт выделено более 50 млн руб.

«В первую очередь работы организованы на транспортном кольце, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров общественного транспорта. При ремонте посадочные площадки для пассажиров автобусов и троллейбусов перенесут на островки безопасности — сейчас их готовят к устройству плиточного покрытия. Также на улице Венцека, где отфрезерован изношенный слой асфальтобетона, стартовали работы на инженерных коммуникациях. Специалисты поднимают на проектные отметки люки смотровых колодцев и решетки дождеприемников на улице Венцека. Все люки заменят на антишумовые и антивандальные, с запорным механизмом», — отмечают в администрации Самары.

Руфия Кутляева