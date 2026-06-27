«Атомный выпускной» собрал в Челябинске 7 тыс. человек

В Челябинске в ночь на 27 июня состоялось празднование общерегионального «Атомного выпускного». Праздник объединил более 7 тыс. выпускников региона. Хедлайнерами вечера стали певицы Мия Бойка и Акула (Оксана Почепа), сообщает пресс-служба правительства области.

Церемонию открытия провел глава региона Алексей Текслер. Губернатор поздравил выпускников с окончанием школы и завершением периода государственных экзаменов, а также вручил подарки учащимся, набравшим 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам.

Площадка парка была разделена на четыре тематические зоны. На главной сцене прошли официальная часть и интерактивный квиз. Площадка «Реактор» приняла хедлайнеров. На сцене «АТОМ» выступили региональные кавер-группы, а площадка «Стендап» была отведена под выступления команд КВН и челябинских комиков.

Программа мероприятия длилась до 04:30 утра и включала бесплатную работу всех аттракционов парка, интерактивные зоны от вузов и музеев Южного Урала, а также традиционную встречу рассвета в 04:15.

Евгений Рыженьков